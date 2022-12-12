У вихідні Збройні сили України вразили пункт базування аналітиків ФСБ у Мелітополі Запорізької області. Тепер російські військові передислоковують свої підрозділи. Про це заявив мер Мелітополя Іван Федоров на брифінгу.

Ми бачимо, що їхня ППО не спрацювала. І тепер в них паніка. Вони не розуміють, що робити. З вчорашнього ранку вони займаються переброскою своїх військових угруповань в інші місця, щоб намагатись сховати їх. Я б не казав, що вони тікають - вони передислоковуються.

За даними мера Мелітополя, українським захисникам вдалося вразити три об'єкти російських окупантів у місті та на його околицях. Федоров стверджує, що десятки окупантів загинули, а майже 200 - поранені та доставлені до шпиталів.

По-перше, був знищений їхній блокпост, який розташований на відстані 20 кілометрів від Мелітополя. Новобогданівка є знаковим населеним пунктом, бо там є логістичний вузол росіян, через який вони перевозять залізничною дорогою свою техніку. По-друге, була знищена радіолокаційна станція, за допомогою якої росіяни як відслідковували (цілі - ред.) своїми силами ППО, так і робити аеронавігацію. По-третє, знищені росіяни у готельно-ресторанному комплексі на околицях Мелітополя, де постійно проживав підрозділ ФСБ, який відповідав за аналітику і ведення баз даних. На території цього комплексу також часто були осетини.

Раніше повідомлялося, що росіяни завезли до окупованого Мелітополя дагестанських вчителів.