У Мелітополі ЗСУ вразили базу аналітиків ФСБ - Федоров [ Редагувати ]
У вихідні Збройні сили України вразили пункт базування аналітиків ФСБ у Мелітополі Запорізької області. Тепер російські військові передислоковують свої підрозділи. Про це заявив мер Мелітополя Іван Федоров на брифінгу.
Ми бачимо, що їхня ППО не спрацювала. І тепер в них паніка. Вони не розуміють, що робити. З вчорашнього ранку вони займаються переброскою своїх військових угруповань в інші місця, щоб намагатись сховати їх. Я б не казав, що вони тікають - вони передислоковуються.
За даними мера Мелітополя, українським захисникам вдалося вразити три об'єкти російських окупантів у місті та на його околицях. Федоров стверджує, що десятки окупантів загинули, а майже 200 - поранені та доставлені до шпиталів.
По-перше, був знищений їхній блокпост, який розташований на відстані 20 кілометрів від Мелітополя. Новобогданівка є знаковим населеним пунктом, бо там є логістичний вузол росіян, через який вони перевозять залізничною дорогою свою техніку.
По-друге, була знищена радіолокаційна станція, за допомогою якої росіяни як відслідковували (цілі - ред.) своїми силами ППО, так і робити аеронавігацію.
По-третє, знищені росіяни у готельно-ресторанному комплексі на околицях Мелітополя, де постійно проживав підрозділ ФСБ, який відповідав за аналітику і ведення баз даних. На території цього комплексу також часто були осетини.
Раніше повідомлялося, що росіяни завезли до окупованого Мелітополя дагестанських вчителів.
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