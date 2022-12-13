Китай заборонив постачати до росії "стратегічно важливі" процесори Loongson [ Редагувати ]
Уряд Китаю заборонив постачання до рф процесорів Loongson на власній архітектурі LoongArch. Про це повідомляє "Коммерсант".
Заборона мотивована тим, що технологію визнано стратегічно важливою для країни, оскільки використовується у військово-промисловому комплексі КНР.
Заборона на постачання поширюватиметься і на інші країни, однак у випадку з росією це більш чутливе питання, оскільки низка російських виробників електроніки вже тестували китайські процесори на випадок блокування каналів паралельного імпорту, якими завозяться процесори американських компаній Intel і AMD.
Один з експертів, опитаних журналістами, вважає, що налагодити масовий випуск російської електроніки на китайських процесорах буде складніше, ніж знаходити способи постачання американських чіпів. До того ж китайські рішення випереджають всі російські розробки, однак поступаються в ефективності американським процесорам.
Після початку збройного вторгнення в Україну сотні іноземних компаній скоротили або зовсім зупинили діяльність на російському ринку. Зокрема, два найбільші виробники процесорів AMD і Intel повністю зупинили постачання своєї продукції до рф.
Наприкінці березня уряд росії узаконив паралельний імпорт низки товарів, включаючи процесори AMD і Intel, таким чином для їх ввезення до рф більше не потрібен дозвіл правовласника.
У червні Тайвань заборонив поставки чипів і мікропроцесорів до росії та білорусі.
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