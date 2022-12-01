З полону повернули 50 українських захисників (фото) [ Редагувати ]
1 грудня Україна та росія провели черговий обмін військовополоненими у форматі "50 на 50". Про це повідомив голова Офісу президента України Андрій Єрмак.
Провели черговий великий обмін полоненими. Звільнили 50 захисників України.
Ми повертаємо оборонців Маріуполя та "Азовсталі", повертаємо полонених, що були в Оленівці, поранених, зокрема в боях на Донецькому, Луганському, Запорізькому напрямках.
Це велика робота, яка продовжується щодня. Ми будемо працювати до звільнення останнього українця. Дякую Координаційному штабу з питань поводження із військовополоненими.
Всі будуть вдома.
Варто зазначити, що у листопаді значно пришвидшився обмін військовополоненими з росією.
3-го листопада з полону повернули 107 українських захисників, 5-го - 19 прикордонників, 11-го - 45 військових, 23-го - 36 українців, а 24-го - 50 українських воїнів.
26 листопада з полону врятували 12 захисників Маріуполя, ЧАЕС та острова Зміїний.
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