З полону врятували 12 захисників Маріуполя, ЧАЕС та острова Зміїний (відео) [ Редагувати ]
У результаті чергового обміну Україна змогла повернути з російського полону 12 своїх захисників. Про це повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак.
Черговий обмін полоненими. Нам вдалося звільнити 12 наших людей. Серед них - 4 бійців ВМС, двоє нацгвардійців, прикордонників, один з ТРо, а також троє цивільних - подружжя та чоловік, який вважався зниклим безвісти. Серед військових - двоє офіцерів, а також семеро рядових та сержантів.
Додому їдуть воїни, які захищали зокрема Маріуполь, ЧАЕС та острів Зміїний. Єрмак, нагадав, що за останній тиждень нам вдалося повернути з полону 98 українців.
Варто зазначити, що у листопаді значно пришвидшився обмін військовополоненими з росією. 3-го листопада з полону повернули 107 українських захисників, 5-го - 19 прикордонників, 11-го - 45 військових, 23-го - 36 українців.
24 листопада стало відомо, що з російського полону врятували 50 українських воїнів.
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