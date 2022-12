Міністерство оборони України опублікувало відео з голлівудським актором Жаном-Клодом Ван Даммом, який в оточенні українських військових двічі вигукує "Слава Україні!". Військові відповідають "Героям слава!". Де і за яких обставин знято відео, невідомо.

"Невипадково Жан-Клод Ван Дамм вигукує "Слава Україні!" двічі. Він, як ніхто інший, знає, що таке подвійний удар", - прокоментували ролик у Міноборони.

It is no coincidence that Jean-Claude Van Damme @JCVD shouts "Slava Ukraini!" [Glory to Ukraine] twice.

He, like no one else, knows what double impact is.