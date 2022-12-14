"Слава Україні!": Жан-Клод Ван Дамм зустрівся з українськими військовими (відео) [ Редагувати ]
Міністерство оборони України опублікувало відео з голлівудським актором Жаном-Клодом Ван Даммом, який в оточенні українських військових двічі вигукує "Слава Україні!". Військові відповідають "Героям слава!". Де і за яких обставин знято відео, невідомо.
"Невипадково Жан-Клод Ван Дамм вигукує "Слава Україні!" двічі. Він, як ніхто інший, знає, що таке подвійний удар", - прокоментували ролик у Міноборони.
It is no coincidence that Jean-Claude Van Damme @JCVD shouts "Slava Ukraini!" [Glory to Ukraine] twice.— Defense of Ukraine (@DefenceU) December 14, 2022
He, like no one else, knows what double impact is. pic.twitter.com/CDPieu2MR5
13 грудня спільні фотографії з Ван Даммом також опублікували співробітники української поліції, зокрема перший заступник голови департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький.
Як повідомляли, "Подробиці", раніше Жан-Клод Ван Дамм відвідав одну з приватних лікарень в Ужгороді. Фотографію з 62-річним актором 8 грудня опублікував лікар цієї лікарні, але пізніше видалив її з соцмереж.
Сам Жан-Клод Ван Дамм поки що не коментував свій візит до України.
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