Голлівудський актор Жан-Клод ван Дамм відвідав Ужгород. Своєї поїздки він не афішував, але про неї стало відомо після того, як спільне фото з зіркою опублікував у соцмережах місцевий лікар.

Візит ван Дамма до клініки на Закарпатті медики підтвердили, але деталі розповідати відмовилися. За їхніми словами, актор заборонив їм розголошувати будь-які подробиці.

ТСН повідомляє, що до лікарні 62-річний Жан-Клод Ван Дамм навідався через певні проблеми зі здоров'ям. Мета його візиту до України та подальший маршрут голлівудської зірки - наразі невідомі.