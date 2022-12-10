Жан-Клод ван Дамм відвідав Ужгород [ Редагувати ]
Голлівудський актор Жан-Клод ван Дамм відвідав Ужгород. Своєї поїздки він не афішував, але про неї стало відомо після того, як спільне фото з зіркою опублікував у соцмережах місцевий лікар.
Візит ван Дамма до клініки на Закарпатті медики підтвердили, але деталі розповідати відмовилися. За їхніми словами, актор заборонив їм розголошувати будь-які подробиці.
ТСН повідомляє, що до лікарні 62-річний Жан-Клод Ван Дамм навідався через певні проблеми зі здоров'ям. Мета його візиту до України та подальший маршрут голлівудської зірки - наразі невідомі.
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