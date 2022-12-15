Українська армія проводить наступальні дії на Донеччині та просунулася в районі Діброви. Водночас окупанти намагаються обійти Білогорівку з півдня. Про це на брифінгу повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов.

Під час наступальних дій Сили оборони просунулися до 1,5 км у районі населеного пункту Діброва.

У районі Білогорівки рашисти роблять спроби прориву оборони на Верхньокам'янське для подальшого оточення Білогорівки з півдня.

Сили оборони зберігають вогневий контроль над трасою Сватово-Кремінна, яка є важливою логістичною артерією для окупантів.

Як і раніше, передмістя Бахмута на Донеччині залишається однією з найгарячіших ділянок східного фронту.