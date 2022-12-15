На Донеччині ЗСУ просунулися під Дібровою, окупанти намагаються обійти Білогорівку з півдня - Генштаб [ Редагувати ]
Українська армія проводить наступальні дії на Донеччині та просунулася в районі Діброви. Водночас окупанти намагаються обійти Білогорівку з півдня. Про це на брифінгу повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов.
Під час наступальних дій Сили оборони просунулися до 1,5 км у районі населеного пункту Діброва.
У районі Білогорівки рашисти роблять спроби прориву оборони на Верхньокам'янське для подальшого оточення Білогорівки з півдня.
Сили оборони зберігають вогневий контроль над трасою Сватово-Кремінна, яка є важливою логістичною артерією для окупантів.
Як і раніше, передмістя Бахмута на Донеччині залишається однією з найгарячіших ділянок східного фронту.
по темі
Російські війська просунулися на південь від Бахмута в Донецькій області. Водночас заявлені росіянами "успіхи" не означають, що вони зможуть оточити місто. Про це повідомляється у новому звіті американського Інституту вивчення війни (ISW)
Українська авіація впродовж поточної доби завдала 5 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки. Підрозділи ракетних військ і артилерії вразили 7 пунктів управління, 10 районів зосередження особового складу, район зосередження артилерії та склад боєприпасів противника
До Токмака Запорізької області завезли понад 10 автомобілів з пораненими та вбитими російськими військовими. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні 3 грудня
Українські військові продовжують знищувати російських окупантів. Наші воїни 27 листопада успішно відбили всі атаки ворога у Донецькій області
росія перекинула морських піхотинців на Вугледарський напрямок - і вони зазнали значних втрат. Про це повідомляється у новому звіті розвідки Великої Британії
Загальний темп бойових дій вздовж лінії фронту в Україні останніми днями сповільнився через негоду, однак інтенсивність боїв може зрости вже у перший тиждень грудня та наступні тижні. Про це йдеться у щоденному звіті аналітиків американського Інституту вивчення війни