Як в умовах війни змінилося наше з вами юридичне та податкове життя? Ми продовжуємо цикл роз'яснювальних сюжетів. І наступний матеріал про податок на нерухомість. Кому потрібно його платити? І що буде за несплату? Дивіться далі.

Жанна Дутчак, кореспондентка:

В Україні вже десять років діє податок на нерухомість, в народі більше відомий, як "податок на розкіш". Сплачують його не всі, а лише ті, хто має квартиру площею понад 60 квадратних метрів, будинок понад сто двадцяти, або нерухомості загальною площею понад 180. Як і коли сплачувати цей податок в умовах воєнного стану? А кого цьогоріч від нього взагалі звільнили? Йдемо розбиратися.

Франківчанка Олександра має у власності квартиру площею більше сто квадратів. Каже: "за зайві" метри щороку справно сплачує податок. Бо знає: затримка оплати - це штраф і пеня. Сума податку щороку різна. Скільки саме платити - традиційно надсилає податкова служба до першого липня. Повідомлення надходять або поштою, або через електронний кабінет платників податків.

Олександра Федущак-Хандога, жителька Івано-Франківська:

Вони все в кінці травня мали нараховувати, тобто кінець травня вони нараховують і червень-липень вони відсилали. І знала, що до серпня, до 31 серпня я мала то оплатити.

На календарі вже грудень, а пані Олександра податок і досі не може заплатити. Каже: від літа систематично перевіряє поштову скриньку та свій електронний кабінет, але сповіщення від податкової - ні там, ні там немає.

Отут є стан розрахунків. От і є податок 2022 рік податок на нерухоме майно, яке б мало бути й по нулях. Хочеться заплатити, але нема куди і не знати яку суму.

Щороку до першого липня податкова формує повідомлення рішення на сплату майнових податків громадянами. Але на жаль цього року через війну до травня місяця реєстри речових прав були закриті, відповідно податкова не змогла нарахувати податок на нерухомість.

Але як тільки реєстри відкрилися, кажуть податківці, відразу взялися нараховувати українцям податок за "зайві" квадратні метри та розсилати повідомлення-рішення. Втім, установлені терміни сплати податку на нерухоме майно - довелося на кілька місяців зсунути.

Мар'яна Мороз, начальниця відділу інформаційної взаємодії Гу ДПС в Івано-Франківській області:

До жовтня ми вже сформували всі повідомлення і надіслали громадянам, щоб вони могли оплатити за свою нерухомість. Крім того, хочу наголосити, що з цього року повідомлення відображаються і в електронному кабінеті. Тобто, громадянам не обов'язково очікувати повідомлення поштою, а вони можуть зайти в електронний кабінет податкової служби.

Розмір податку, кажуть податківці, визначають органи місцевої влади. Тому то й різниця в кожній області. Але не перевищує півтора відсотка від мінімальної заробітної плати.

Мар'яна Мороз, начальниця відділу інформаційної взаємодії Гу ДПС в Івано-Франківській області:

У Івано-Франківську встановлена ставка 0,5. І сам податок нараховується за попередній рік, тобто за 21. У 21 році мінімальна заробітна плата становила шість тисяч гривень і відповідно 0.5 відсотка це буде 30 гривень.

Якщо повідомлення і досі не надійшло поштою, і його немає в електронному кабінеті, як у героїні нашого сюжету Олександри, податківці радять звернутися в Центри обслуговування платників податків. На Прикарпатті - таких аж шістнадцять.

У центрі обслуговування платників клієнт звертається за допомогою до державного інспектора і той видає йому талон на прийом.

Алла Костюк - старший державний інспектор у центрі обслуговування у Франківському. Каже: у них постійний ажіотаж. А останні два місяці суттєво побільшало відвідувачів з питаннями про сплату податку на нерухомість.

Алла Костюк, старший державний інспектор:

Уточнити суми, ми все роз'яснюємо. Чи повторно можемо роздрукувати, пояснити. Для того аби зробити звірку по податку на майно потрібно, щоб людина мала із собою паспорт, код, підтверджуючі документи на право власності.

Жанна Дутчак, кореспондентка:

З початку великої війни мільйони українців виїхали за кордон. І звернутися особисто в Центри обслуговування - нині не можуть. Тож як їм оплатити і де дізнатися всі данні?

Мар'яна Мороз, начальниця відділу інформаційної взаємодії Гу ДПС в Івано-Франківській області:

Такі громадяни можуть написати на електронну скриньку, такі скриньки у нас розміщені на нашій офіційній сторінці головного управління ДПС. Ми, отримавши такий запит, переглянемо документи і надамо відповіді. І нарахуємо податок. Перебуваючи закордоном, він зможе заплатити суму податку.

Щодо термінів сплати, то вони залишилися незмінними, кажуть податківці. Впродовж шістдесяти днів з моменту вручення податкового повідомлення-рішення. Щоправда, за несвоєчасну сплату - цьогоріч штрафувати не будуть. Але є категорії українців, яким влада на час воєнного стану зробила податкові канікули.

Мар'яна Мороз, начальниця відділу інформаційної взаємодії Гу ДПС в Івано-Франківській області:

У зв'язку із запровадженням воєнного стану до податкового кодексу внесено зміни, які передбачають, що на тилових територіях, де не ведуться бойові дії, громадяни мають можливість сплачувати податок на нерухомість, а там де ведуться бойові дії чи територія окупована - там громадяни звільнені від нарахування податку на нерухомість.

Отже, від сплати податку на нерухомість за 2021 та 2022 роки звільнені ті українці, житло яких опинилися у зоні активних бойових дій, тимчасовій окупації території, зруйноване або пошкоджене ворожими снарядами. Останній пункт територіального обмеження немає. Під нього підпадає нерухомість навіть у тилових областях, якщо вона має руйнування від обстрілів.