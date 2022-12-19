Станом на 11:00 19 грудня в енергосистемі України склалася важка ситуація. Всю ніч ворожі дрони-камікадзе намагалися прорватися на енергооб'єкти по всій країні. Про це повідомляє "Укренерго".

На жаль, є кілька влучань в об’єкти інфраструктури. Підрозділи ДСНС зараз працюють над ліквідацією наслідків обстрілів. Там, де це зараз можливо, ремонтні бригади вже оцінюють обсяг пошкоджень та розпочинають ремонтно-аварійні роботи.

Наразі найскладніша ситуація склалась в центральному, східному та дніпровському регіонах. Введено графіки аварійних відключень в Сумській, Харківській, Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій, Кіровоградській, Житомирській, Чернігівській, Черкаській, Київській областях та Києві.

Пріоритетно заживлені об’єкти критичної інфраструктури, відновлення енергопостачання побутовим споживачам може зайняти тривалий час.

Попри всі пошкодження енергетики тримають ситуацію під контролем. В енергосистемі зберігається стабільна частота 50 Гц, працюємо синхронно з європейською континентальною мережею.

За даними Повітряних сил ЗСУ, окупанти випустили по Україні 35 іранських "Шахедів", 30 збили українські захисники. 23 дрони-камікадзе летіли на Київ та область, 18 з них збили.