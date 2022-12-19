Через повномасштабне вторгнення росії в Україну значна частина бізнесу багатопрофільної промислово-інвестиційної групи Аurum суттєво постраждала під час бойових дій та досі знаходиться під окупацією.

Генеральний директор Аurum Group Андрій Жарій повідомив:

Наразі п’ять промислових підприємств в м. Рубіжному Луганської області значно зруйновані та знаходяться під окупацією, під окупацією перебувають і два підприємства аграрного сектору у Запорізькій та Харківській областях.

За словами Андрія Жарія, підприємства Аurum Group, що знаходяться на підконтрольній Україні території, фактично не припиняли працювати або ж поновили роботу, як тільки з’явилася така можливість, продовжують підтримувати співробітників, сплачувати податки та допомагати ЗСУ.

З перших днів війни підприємства групи включились в допомогу місцевим військовим адміністраціям, надавали допомогу пальним, будматеріалами, виготовляли протитанкові їжаки, допомагали в облаштуванні блок-постів, виділяли приміщення для тимчасового проживання біженців та співробітників. Завдяки бездоганному адмініструванню та допомозі партнерів продовжуємо працювати, виплачувати заробітну плату без затримки, сплачувати податки, та навіть освоювати нові напрямки діяльності.

Аurum Group - українська багатопрофільна промислово-інвестиційна група.

Ключові напрямки діяльності: вагонобудівництво, ремонт рухомого складу, залізничні вантажні перевезення, промислове насособудування, хімічна промисловість, нерухомість та сільське господарство.

Підприємства Групи розташовані в Дніпропетровській, Кіровоградській, Сумській, Запорізькій, Харківській, Луганській, Івано-Франківській областях та м. Києві.