У селі Янишівка Одеської області через електрокамін виникла пожежа, жертвами якої стала молода мама і її син. Про це повідомляє обласне управління ДСНС.

Внаслідок пожежі загинуло 2 особи: господарка, громадянка 2002 року народження та її син 2022 року народження. Пожежа ліквідована самозатуханням на площі 2 м2. Причина пожежі - порушення правил пожежної безпеки при експлуатації електрокаміну.

Рятувальники попереджають бути обережними при експлуатації пічного та газового опалення. Напередодні на Одещині чадним газом від несправної печі отруїлася родина з п'яти людей. На щастя, вони залишилися живими та одужують у лікарні.