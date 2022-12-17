В Одеській області збили дві ворожі ракети [ Редагувати ]
У суботу зранку, 17 грудня, сили протиповітряної оборони збили дві ворожі ракети в Одеській області. Про це повідомляє Оперативне командування "Південь" в Facebook.
Їх випустили з території тимчасово окупованого Криму.
По Одещині ворог зранку спрямував чергову ракетну атаку. 2 ракети типу "Онікс", випущені з берегового ракетного комплексу в тимчасово окупованому Криму, були знищені силами протиповітряної оборони.
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