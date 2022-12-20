Банк Англії представив дизайн банкнот із зображенням нового короля Великої Британії Чарльза III, яке з'явиться на всіх полімерних купюрах у 5, 10, 20 та 50 фунтів стерлінгів. Портрет короля буде зображений на лицьовій стороні банкнот, а також у вигляді камеї.

Очікується, що нові банкноти надійдуть в обіг до середини 2024 року. Усі полімерні банкноти з портретом королеви Єлизавети II залишаються законним платіжним засобом, і піддані Сполученого Королівства можуть використовувати їх у звичайному режимі.

Щоб звести до мінімуму екологічні та фінансові наслідки, нові купюри з Чарльзом III будуть друкуватись лише для заміни зношених банкнот та для задоволення підвищеного попиту на них.

Чарльз III - другий монарх, зображений на британських купюрах. До нього на банкнотах зображували лише Єлизавету ІІ. Перші монети з портретом Карла ІІІ представили наприкінці вересня.

Чарльз III - син Єлизавети II, який посів престол після її смерті. Королева померла 8 вересня, Чарльза III було оголошено королем Великої Британії 10 вересня.