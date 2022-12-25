У Єгипті через обвал трибуни на баскетбольному матчі постраждали 27 людей [ Редагувати ]
Щонайменше 27 людей отримали травми під час обрушення трибуни в Каїрі під час баскетбольного матчу за суперкубок між командами "Аль-Ахлі" (Каїр) та "Аль-Іттіхад" (Олександрія).
Про це передає AP з посиланням на МОЗ Єгипту. Гра була перервана.
У більшості постраждалих діагностовані переломи. Вони перебувають у лікарнях, їхнім життям нічого не загрожує. Спортивна влада звинуватила у події вболівальників команди "Аль-Іттіхад".
Обвал стався у спорткомплексі Хасана Мустафи. Він був відкритий у 2020 році та приймає змагання з кількох видів спорту, у тому числі з баскетболу та гандболу.
Нагадаємо, наприкінці червня у Колумбії під час кориди обвалився стадіон.
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