У Колумбії під час кориди обвалився стадіон: сотні постраждалих (відео) [ Редагувати ]
Чотири людини загинули та сотні зазнали поранень внаслідок обвалу трибуни стадіону в колумбійському місті Ель Еспіналь.
Арена не витримала вагу людей під час місцевого різновиду кориди , яку влаштували на честь свята Сан-Педро. Місцева влада оголосила "жовту тривогу", щоб своєчасно звільнити людей з-під завалів.
Повідомляється, що у місцевій лікарні не вистачає місць для всіх постраждалих, їх відвозять у сусідні міста.
Нагадаємо, що у Мексиці нещодавно обрушився підвісний міст, на якому були десятки людей.
по темі
У Мексиці під час урочистої церемонії відкриття підвісного мосту сталася трагедія. Новий підвісний міст упав саме в той момент, коли на нього зайшли мер міста Куернавака Хуліо Уріостегі, його дружина, чиновники, а також десяток місцевих мешканців. Цей момент потрапив на відео
росію слід визнати країною-спонсором тероризму, а Україні дати сучасні системи ПРО
26 червня російські військові атакували Черкаську область
Внаслідок вчорашніх ракетних ударів по Сарнах Рівненської області кількість загиблих збільшилася до чотирьох
У неділю, 26 червня, жителі Києва чули вибухи від прильотів ракет по столиці