Чотири людини загинули та сотні зазнали поранень внаслідок обвалу трибуни стадіону в колумбійському місті Ель Еспіналь.

Арена не витримала вагу людей під час місцевого різновиду кориди , яку влаштували на честь свята Сан-Педро. Місцева влада оголосила "жовту тривогу", щоб своєчасно звільнити людей з-під завалів.

Повідомляється, що у місцевій лікарні не вистачає місць для всіх постраждалих, їх відвозять у сусідні міста.

Нагадаємо, що у Мексиці нещодавно обрушився підвісний міст, на якому були десятки людей.