Вихвалявся рушницею: під Одесою хлопець випадково застрелив свою гостю (фото) [ Редагувати ]
На Одещині сталася трагедія: 26-річний хлопець випадково застрелив свою односельчанку. Про це повідомляє поліція області.
Подія сталася 24 грудня о другій годині ночі в оселі молодого чоловіка у Роздільнянському районі. Він сам зателефонував до поліції та повідомив, що через власну необережність з мисливської рушниці вітчима застрелив знайому.
Як виявилося, хлопець запросив 22-річну дівчину до себе в гості, а після вживання слабоалкогольних напоїв почав вихвалятися мисливською рушницею. Він випадково натиснув на гачок і рушниця вистрелила, внаслідок чого гостя отримала вогнепальне поранення в голову, несумісне з життям.
Молодика затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Рушницю, зареєстрована на вітчима хлопця, який наразі перебуває за кордоном, відправили на експертизу.
Проти хлопця відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство).
Правоохоронці нагадують, що вся вогнепальна зброя повинна зберігатися в металевих ящиках чи сейфах у розрядженому стані.
Нагадаємо, у червні 2021 року на Київщині 15-річна дівчина застрелила з рушниці хлопця під час "фотосесії".
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