У повітряний простір Південної Кореї вдерлися п'ять північнокорейських безпілотників. Один із них підлетів до Сеула. Інші пролетіли в районі острова Канхвадо. Про це повідомляє агентство News-1 з посиланням на комітет начальників штабів Південної Кореї.

Один безпілотник пролетів над містом Пхаджу провінції Кенгідо у передмісті Сеула. Це перший випадок перетину міжкорейського кордону північнокорейським безпілотником із 2017 року. Сеул назвав те, що сталося, провокацією.

Південна Корея у відповідь зробила попереджувальні постріли. Один із піднятих по тривозі південнокорейських легких штурмовиків KA-1 зазнав аварії.

Військові не можуть знищити БПЛА, оскільки ті змінюють траєкторію та висоту польоту. До того ж безпілотники підлітають до районів, де мешкає цивільне населення.

Північна Корея з жовтня регулярно проводить запуск ракет. 2 листопада КНДР запустила не менше 17 ракет у Японському та Жовтому морях. Одна з них вперше перетнула морський кордон із Південною Кореєю і впала на південь від розмежувальної лінії.

Запуски тривали й у грудні. На початку місяця військові КНДР отримали наказ відкрити артилерійський вогонь у бік моря на тлі південнокорейських навчань.

Повідомляється, що у стратегії нацбезпеки Південної Кореї КНДР буде названо "ворогом". У Північній Кореї неодноразово відмовлялися від переговорів із Південною Кореєю та США для вирішення конфлікту.