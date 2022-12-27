Пересічні азербайджанці зібрали для українців більше, ніж деякі великі міжнародні організації, повідомляє 5 канал.

Напередодні Нового року азербайджанська громадськість не словами, а ділом продемонструвала солідарність із українським народом. Понад 170 підписників азербайджанського Telegram-каналу AZfront у містах Баку, Сумгаїт, Гянджа взяли участь у збиранні коштів на підтримку українців. Так прості азербайджанці зібрали майже $40 000. На ці гроші команда AZfront закупила 15 потужних генераторів та сплатила їх доставку в Україну.

Хлопчики та дівчатка з азербайджанських сімей, які взяли участь у збиранні коштів на купівлю генераторів, записали відеозвернення до українських діток. Для цього вони навіть завчили деякі фрази українською.

Допомога народу Азербайджану чітко мотивована. Сепаратисти, яких підтримує РФ, - не єдині спільні вороги Азербайджану та України. У жовтні-грудні 2022 р. українська енергетична інфраструктура методично знищувалась російським агресором із застосуванням іранських ударних дронів. А на території окупованого Криму було розміщено контингент військових радників Корпусу вартових Ісламської революції (КВІР).

Як заявив президент Зеленський, Іран став єдиним союзником РФ "у цій політиці геноциду та терору". У ці ж місяці режим аятолл розпочав серію ворожих демаршів проти Азербайджану.

У жовтні КВІР провів на кордоні широкомасштабні навчання - відпрацьовувалося перекидання танкових і мотопіхотних частин на територію Азербайджану. 21 жовтня іранське ТБ транслювало відеозаписи цих навчань, супроводжуючи їх погрозами на адресу Баку.

13 листопада ті ж загрози були відтворені депутатами на засіданні парламенту Ірану. 1 грудня, коментуючи інформагентству ISNA повідомлення про те, що Тегеран поставив Вірменії дрони на кшталт тих, які РФ використовує в Україні, іранський екс-посол у Лівані Ханізаді попередив, що президента Азербайджану "може очікувати суворе покарання".

Взаємна допомога двох держав може стати запорукою перемоги над імперськими посяганнями на суверенні території України та Азербайджану. Адже створення умов для підігрівання конфлікту на південному Кавказі - це лише намагання відтягти міжнародну увагу і підтримку від України в бік Вірменії.