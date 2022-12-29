На Прикарпатті ракета прилетіла в будинок і не вибухнула [ Редагувати ]
В Івано-Франківській області російська ракета влучила в житловий будинок і чудом не вибухнула. Про це повідомив заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко.
Ранок, село у Івано-Франківській області, майже за тисячу кілометрів від росії. Прилітає ракета прямісінько в будинок, чудом не вибухає. Цинізму росіян немає меж.
Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків повідомив, що інформація про вибухи у самому обласному центрі є неправдивою.
Уламки збитих ракет пошкодили три приватні будинки й автомобіль у Дарницькому районі Києва, промислове підприємство в Голосіївському районі та дитячий майданчик в Печерському. Відомо про трьох постраждалих, їх госпіталізували, повідомив голова Київської військової цивільної адміністрації Сергій Попко.
Вранці 29 грудня російська армія випустила по Україні понад 120 ракет. Майже весь Львів і 40% Києва залишився без світла.
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