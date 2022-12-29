Знешкодження ракети у Києві: Кличко повідомив деталі [ Редагувати ]
У четвер, 29 грудня, у Києві пролунали вибухи. Спрацювало ППО, а уламками збитої ракети пошкоджена приватна будівля в Дарницькому районі та припаркований поруч автомобіль. Мер Києва Віталій Кличко повідом деталі.
Наразі двох людей врятували з пошкодженого приватного будинку. Медики надали їм допомогу на місці та госпіталізували.
Рятувальники продовжують пошуково-рятувальні роботи.
Також на одній з центральних вулиць уламки ракети пошкодили автомобіль.
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