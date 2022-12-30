Перебої зі світлом на Одещині. Напередодні сили ППО збили двадцять одну ворожу ракету над регіоном. Проте кілька об'єктів енергетичної інфраструктури все ж були пошкоджені. Без струму зараз близько півмільйона жителів Одеси та прилеглих громад. Але одесити кажуть: хай і без світла, але без "росіян", а тепер ще й без катерини другої. У місті напередодні демонтували пам'ятник російській імператриці. Де вона зараз? І як місцеві святкують цю подію - дивіться далі.

Ці кадри точно увійдуть до історії! Пам'ятник катерині другій демонтований, разом з нею - знесені й скульптури чотирьох її сподвижників, а в іншій частині Одеси в цей же час - демонтований ще й пам'ятник Олександру Суворову.

Віра, віра, віра - вперед!

Нині на площі, де раніше стояв монумент російській імператриці - майорить українській прапор. Та справжнє паломництво: одесити приходять аби зафіксувати цей момент.

Тамара Джаджанідзе, жителька Одеси:

Емоції дуже захоплюючі, тому що дуже приємно бачити тут прапор України. Навіть в цьому вигляді мені площа вже подобається більше - навіть без ніяких пам'ятників інших - прапор вже виглядає просто чудово!

Щойно в Одесі знесли пам'ятник, яким так опікується путін, як зранку рашисти завдали масованого ракетного удару по Україні. На Одещині майже всі ракети сили ППО знищили, але було й влучання по об'єктах енергетики: півмільйона людей залишилися без світла, але одесити кажуть: на душі - впевненість в тому, що все роблять правильно!

Дарина Рязанова, жителька Одеси:

З кожною масованою такою атакою - в тебе ще більше любов до країни своєї - і ще більше відторгнення до ворога! Коли закінчилась тривога, почали включати світло - ми зустрілись з подругою, пішли пити каву, ми гуляємо - і ти ще більше цінуєш те, що ти тут перебуваєш.

Раніше "за" знесення пам'ятника катерині другій під час онлайн-опитування висловилися більшість одеситів. Серед них були й сестри Ганна та Марія. І сьогодні, з лимонадом у келихах, вони святкують демонтаж. Для дівчат катерина - символ російської агресії.

Ганна Вернигора, жителька Одеси:

Тому що катерина друга багато зробила, щоб закріпачити українців, розгромила Запорізьку Січ, робила дуже багато речей, щоб українська мова не існувала - і я вважаю, що катерина друга - це путін, але того часу - тому її не має бути в Одесі.

Сама ж винуватиця урочистостей зараз лежить на фасадному подвір'ї Одеського художнього музею. За рішенням сесії міськради, саме сюди на тимчасове зберігання перенесені усі демонтовані елементи. Суворов - зберігатиметься у Внутрішньому дворику, а ось скульптурам фаворитів катерини пощастило більше.

Кирило Ліпатов, голова науково-експозиційного відділу Одеського Національного Художнього музею:

Вони належать музейному фондові України, це - музейні одиниці і тому вони будуть зберігатися в фондах Музею.

Щодо імператриці, то вона поки залишатиметься саме тут. Музей оголосив конкурс серед митців - і протягом п'яти місяців вони пропонуватимуть ідеї інсталяцій на основі цієї скульптури. Вважають: це буде корисним для суспільства.

Кирило Ліпатов, голова науково-експозиційного відділу Одеського Національного Художнього музею:

І сподіваюсь, що тема постколоніальних студій та дискусія публічна, яка велася напередодні демонтажу - вона продовжиться, але вже засобами сучасного мистецтва.

Вже потім музейні гастролі пам'ятника завершаться - і далі місцева влада збирається перенести його в тематичний парк радянського та імперського минулого. З локацією для нього планують визначитися найближчим часом. У Мінкульті кажуть: створенні таких парків - на часі.

Олександр Ткаченко, міністр культури та інформаційної політики України: