Нафтогаз опублікував список АЗС, які працюватимуть в умовах блекауту [ Редагувати ]
НАК "Нафтогаз" опублікував перелік більш як півтисячі автозаправних станцій, які працюватимуть в умовах блекауту - відсутності електроенергії та зв'язку.
579 заправок брендів U.GO та Укрнафта, що є частиною Групи Нафтогаз, відповідно обладнані та готові працювати навіть в умовах блекауту. Заправки представлені у 20 областях України та м. Києві.
З повним переліком автозаправних станцій можна ознайомитись тут.
Раніше Нацбанк України створив банківську мережу, яка працюватиме під час блекауту.
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