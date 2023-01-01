У Києві вони не відмовилися від своїх мрій про гастрономічний бізнес.

Продавці та водії, оператори кол-центрів та кухарі. За даними порталів із пошуку роботи, це вакансії, які найчастіше пропонують роботодавці переселенцям. Багато хто з людей, що тікають від війни до більш спокійних регіонів, ризикує в новому місті започаткувати бізнес.

Наша наступна історія - про харків'ян, які в центрі Києва відкрили кафе. Готують там піцу. На роботу теж взяли вимушених переселенців із рідного міста. І разом допомагають тим, хто в умовах війни найбільше цього потребує.

Андрій Гудімов, переселенець з Харкова:

У Харкові є декілька великих мереж, які роблять таку піцу і ніхто не заходив ще в Київ, скажемо так, і ми хотіли просто, щоб ця піца була і в Києві.

Одним із гастрономічних символів Харкова називає Андрій квадратну піцу. Тепер цей символ мають змогу скуштувати і у Києві.

Андрій Гудімов - переселенець з Харкова:

Як мінімум, у 2 наших закладах там на стінах намальований рік заснування Харкова. Це теж такий культурний обмін, щоб про Харків більше знали.

З Харкова до Києва родина Гудімових вирішила переїхати навесні, коли залишатися в рідному місті вже було неможливо. Чи не щодня - потужні обстріли. Знищені будинки, вбиті та поранені люди.

Андрій Гудімов - переселенець з Харкова:

Це просто виїжджати під вибухами, під купою осколків і купу всього. Я влаштувався на роботу в готель і пропрацював там 3 місяці, піднакопив грошей і вирішив поїхати в Київ щось відкривати.

Там, у Харкові, залишилося все. Дім, робота, плани на майбутнє…

Катерина Гудімова, переселенка з Харкова:

Життя у нас було, звичайно, прекрасно, мій чоловік мав бізнес. У нас був заклад в одному з центральних парків нашого міста і все було добре. Андрій почав робити ремонт у новому закладі, це мав бути бар в центрі міста.

У Києві вони не відмовилися від своїх мрій про гастрономічний бізнес. І згодом облаштували у столиці маленький харківський куточок. На роботу взяли своїх земляків - вимушених переселенців із рідного міста.

Андрій Гудімов - переселенець з Харкова:

На травень, коли я приїжджав і дзвонив, і казав: "У вас здається щось в оренду?" -мені казали: "Ти що божівільний, що ти хочеш в оренду щось в Києві взяти? Київ здавався більш-менш безпечним і більш-менш перспективним містом.

Частину грошей, отриманих від продажу своєї квадратної піци, власники закладу обов'язково відправляють на допомогу українським захисникам. Нещодавно придбали на передову обладнання для швидкісного Інтернету. Не забувають бізнесмени-переселенці й про своїх земляків. Чим можуть допомагають тим, хто, як і вони, змушений був залишити в Харкові дім і близьких людей, усі плани та мрії.