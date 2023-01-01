Волонтерили і дорослі, і малі, і навіть чотирилапі.

Чернівці - далеко від лінії фронту, але не осторонь боротьби. Ольга Лучек зустрілася з буковинцями, котрі стали героями наших сюжетів впродовж повномасштабного вторгення. І дорослі, і малі, і навіть чотирилапі, - всі зібралися, аби передати побажання країні.

Любов Свіріденко волонтерить з 2014 року. Відправила на фронт майже 8 тисяч пляшок бандерівських смузі, прихистила біженців.

Любов Свіріденко, волонтерка:

Наразі ми працюємо і видаємо допомогу всім, хто її потребує. Бажаємо Україні миру, звичайно, і Перемоги, щоб кожен українець, який живе сьогодні у славній Україні, відчув перемогу усім серцем і любов'ю до України.

Чернівецькі волонтери відправили сотні тон гуманітарної допомоги в найбільш постраждалі міста України. Ми показували, як збирали вантажі для Чернігова, Ізюма, Купянська і Херсона.

Володимир Дорош, волонтер:

Тисячі відправлень, це вантажівки, це буси, це легкові автомобілі, це сотні тисяч тонн гуманітарної допомоги, допомога госпіталям всієї країни, ми горді і щасливі з того, що разом з однодумцями ми у такий спосіб долучилися до захисту країни і пришвидшення перемоги.

Волонтерили і дорослі, і малі, і навіть чотирилапі. Ще один герой наших сюжетів - хвостатий помічник-переселенець Бер з Харкова. Улюбленець багатьох українців. Він допомагав розвантажувати коробки та збирати донати.

Сергій, волонтер:

Впродовж року волонтеримо, з моїм собакою Бером, це був дуже важкий рік, але ми тримаємося, хочу побажати всім українцям світла, тепла і обов'язково Перемоги.

А ось ця тендітна жінка з маленьким сином виготовила з 24 лютого 10 тисяч окопних свічок, продовжують це робити і зараз.

Ольга Топиркіна, волонтерка:

В першу чергу миру, щоб повернулися всі рідні, близькі, всі, хто воює, усі, хто поїхав за кордон, щоб ваша сімʼя була поряд, щоб ви були поряд один біля одного, звичайно ж, здоровʼя, і знову ж таки, миру і української землі під ногами.

Діанка із Заставни зібрала понад 22 тисячі гривень на допомогу ЗСУ. Дівчинка пекла пиріжки. Її дідусь - Василь Рудей зник безвісти на початку повномасштабної війни.

Діана Филипюк, волонтерка:

Дуже важким був цей рік, ми дідуся так і не знайшли.

Тож від 2023-го дівчинка чекає …

Діана Филипюк, волонтерка:

Перемоги і щоб мій дідик повернувся.

Сашко та його менший брат Йордан змогли зібрати для бійців 90 тисяч гривень. Хлопці після уроків грали на гітарі та співали на площах Чернівців.

Олександр Костецький, волонтер: