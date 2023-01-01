На Херсонщині хлопчик двічі за добу потрапив під ворожий обстріл [ Редагувати ]
У новорічні свята 13-річний Ярослав, який мешкає у смт Наддніпрянське Херсонської області, двічі потрапив під обстріл російських окупантів. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.
31 грудня, лічені години до Нового Року, - росіяни атакують Наддніпрянське, що поблизу Херсона. Братик і сестричка, які в той момент поверталися додому, потрапили під обстріл. Хлопчика у важкому стані доставили до лікарні, де лікарі буквально витягли його з того світу.
Вже 1 січня, у перші хвилини Нового Року, - російська армія атакувала Херсонську обласну дитячу клінічну лікарню. У цей момент 13-річний Ярослав знаходився в реанімаційному відділенні. У палаті, в якій лежала дитина у вкрай важкому стані, вибило вікна.
Хлопчика евакуювали до Миколаєва, де в ці хвилини за його життя продовжують боротися лікарі.
Через кривавий "руський мир" дитина, яка в ці свята мала радісно розпаковувати подарунки та загадувати бажання, зустріла Новий рік на операційному столі під ворожими обстрілами.
По будівлі обласної дитячої лікарні зафіксовано близько 7 прильотів, вибито понад 700 вікон, це повідомив заступник глави офісу президента України Кирило Тимошенко.
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