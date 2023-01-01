У Херсоні ворог обстріляв дитячу обласну лікарню (фото) [ Редагувати ]
У Херсоні в Новорічну ніч ворог обстріляв Дитячу обласну лікарню. Рятувальники ліквідували наслідки пожежі. Про це повідомляє ДСНС.
1 січня приблизно опівночі внаслідок обстрілу сталися пожежі в корпусі дитячої обласної лікарні. Станом на 0:40 займання ліквідовані. Персонал лікарні самотужки евакуював у підвал 17 дітей і 4 батьків. Обійшлося без постраждалих.
Також було 2 попадання в інший корпус лікарні. Пожежі не виникло. Вибито вікна, пошкоджено стіну. В момент обстрілу в корпусі людей не було.
За даними Херсонської ОВА, за минулу добу, 31 грудня, російські окупанти 40 разів обстріляли територію Херсонщини та 18 разів - Херсон.
Поранення дістали 3 людини. Серед поранених 2 - діти: 13-річний хлопчик знаходиться в тяжкому стані, 12-річна дівчинка дістала поранення середнього ступеня тяжкості.
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