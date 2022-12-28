Рашисти продовжують свою тактику - терор населення: останні новини з Херсонщини [ Редагувати ]
Російські війська обстріляли село Кізомис на Херсонщині. Внаслідок обстрілу постраждали троє осіб, серед яких 14-річна дитина. Усіх з мінно-вибуховими травмами доправили до лікарень. Про це повідомив заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко.
Рашисти продовжують свою тактику - терор населення. А як цілі обирають місця скупчення людей, зокрема, медзаклади. Так, напередодні загарбники відкрили вогонь по пологовому відділенню. Новини з Херсонщини зібрали наші кореспонденти.
Вибиті віконні рами, пробита наскрізь стіна. Всередині - приміщення завалене битою цеглою. Снаряди росіян влучили в пологове відділення Херсонської лікарні. І медики, і пацієнти перебували в укритті.
Ярослав Янушевич, голова Херсонської обласної військової адміністрації:
Обстріляли місце, де сьогодні народилося 2 дитини. До атаки лікарі встигли завершити кесарів розтин. У закладі перебуває 5 жінок після пологів. Дивом ніхто не постраждав.
Ворожі снаряди також поцілили в дитсадок, хлібзавод, складські приміщення, приватні та багатоквартирні будинки. Неспокійно і в області. Мирні населені пункти ворог обстрілює з реактивних систем залпового вогню, важкої артилерії та мінометів.
Олександр Штупун, речник Генерального штабу Збройних сил України:
На Херсонському напрямку противник продовжує мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів вздовж правого берега річки Дніпро. Зокрема постраждали Червоногригорівка Дніпропетровської області; Антонівка - Херсонської та місто Херсон. Є постраждалі серед цивільного населення.
В Олешках після чергового обстрілу рашистів загинула одна людина.
Євген Рищук, Олешківський міський голова:
У результаті прильоту від окупантів було пошкоджено багатоповерхівку, було пошкоджено кіоски на базарі, а саме головне - ми маємо втрати. Щирі співчуття сім'ї загиблого чоловіка, який сьогодні загинув під час обстрілу, п'ятеро людей знаходяться в лікарні поранені, одна жіночка в тяжкому стані.
Через постійні ракетні атаки без електропостачання залишається селище Антонівка.
Під ворожим вогнем загарбників також Бериславська та Тягинська територіальні громади. Окупанти фанатично знищують інфраструктуру, житлові будинки та господарчі споруди. А правоохоронці у деокупованих населених пунктах продовжують фіксувати факти воєнних злочинів російської армії.
Відділ комунікації поліції Херсонської області:
В поліцію надходять повідомлення від жителів Бериславського району, що в період окупації російські військові відбирали у них пенсійні картки, на які були зараховані гроші за кілька місяців, та які люди не могли отримати через окупацію.
Проте й окупантів дістають Сили оборони - наші захисники продовжують завдавати ударів по позиціях росіян. Так, у районі Чаплинки влучними пострілами українські бійці відправили на той світ із пів сотні окупантів.
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