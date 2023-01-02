Південна Корея просить США надати їй більший контроль над ядерною зброєю [ Редагувати ]
Уряд Південної Кореї веде переговори зі США, щоб отримати більший контроль над ядерною зброєю, розміщеною на Корейському півострові. Сторони обговорюють проведення спільних ядерних навчань та операцій. Про це повідомив президент країни Юн Сок Йоль в інтерв'ю газеті Chosun Ilbo.
Хоча ядерна зброя належить США, обмін розвідданими, планування та навчання мають здійснюватися спільно.
За словами президента Південної Кореї, позиція США з цього питання "дуже позитивна". Юн Сок Йоль додав, що стратегія ядерного стримування більше не заспокоює Південну Корею через розробку ядерної зброї та ракет-носіїв для неї у КНДР.
Північна Корея з жовтня регулярно проводить запуск ракет. 2 листопада КНДР запустила не менше 17 ракет у Японському та Жовтому морях. Одна з них вперше перетнула морський кордон із Південною Кореєю і впала на південь від розмежувальної лінії.
Запуски тривали й у грудні. На початку місяця військові КНДР отримали наказ відкрити артилерійський вогонь у бік моря на тлі південнокорейських навчань.
Повідомляється, що у стратегії нацбезпеки Південної Кореї КНДР буде названо "ворогом". У Північній Кореї неодноразово відмовлялися від переговорів із Південною Кореєю та США для вирішення конфлікту.
31 грудня Кім Чен Ин заявив, що в КНДР зросла необхідність збільшення ядерного арсеналу країни, оскільки Південна Корея стала "безперечним ворогом". У відповідь у Міноборони Південної Кореї заявили, що спроби Північної Кореї застосувати ядерну зброю завершать режим Кім Чен Ина.
по темі
У повітряний простір Південної Кореї вдерлися п'ять північнокорейських безпілотників. Один із них підлетів до Сеула. Інші пролетіли в районі острова Канхвадо. Південна Корея у відповідь зробила попереджувальні постріли. Один із піднятих по тривозі південнокорейських легких штурмовиків KA-1 зазнав аварії
Під час обстрілів Хмельницького у суботу, 31 грудня, була поранена 22-річна дівчина. 1 січня вона померла у лікарні. Про це повідомив голова Хмельницької ОВА Сергій Гамалій
За словами очільника столиці, на даний момент, у Києві загинув літній чоловік, та 8 постраждалих у двох місцях вибухів у Солом’янському районі. У Печерському районі поранено журналіста з Японії. Його госпіталізують медики.
Один з вибухів пролунав між житловими будинками в Солом‘янському районі столиці. Також вибухи сталися в Печерському районі та Голосіївському. Є руйнування. Рятувальники і медики слідують на місця
У Солом‘янському, Печерському та Голосіївському районах Києва пролунали вибухи після ракетного удару росіян. Є руйнування. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко