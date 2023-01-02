Уряд Південної Кореї веде переговори зі США, щоб отримати більший контроль над ядерною зброєю, розміщеною на Корейському півострові. Сторони обговорюють проведення спільних ядерних навчань та операцій. Про це повідомив президент країни Юн Сок Йоль в інтерв'ю газеті Chosun Ilbo.

Хоча ядерна зброя належить США, обмін розвідданими, планування та навчання мають здійснюватися спільно.

За словами президента Південної Кореї, позиція США з цього питання "дуже позитивна". Юн Сок Йоль додав, що стратегія ядерного стримування більше не заспокоює Південну Корею через розробку ядерної зброї та ракет-носіїв для неї у КНДР.

Північна Корея з жовтня регулярно проводить запуск ракет. 2 листопада КНДР запустила не менше 17 ракет у Японському та Жовтому морях. Одна з них вперше перетнула морський кордон із Південною Кореєю і впала на південь від розмежувальної лінії.

Запуски тривали й у грудні. На початку місяця військові КНДР отримали наказ відкрити артилерійський вогонь у бік моря на тлі південнокорейських навчань.

Повідомляється, що у стратегії нацбезпеки Південної Кореї КНДР буде названо "ворогом". У Північній Кореї неодноразово відмовлялися від переговорів із Південною Кореєю та США для вирішення конфлікту.

31 грудня Кім Чен Ин заявив, що в КНДР зросла необхідність збільшення ядерного арсеналу країни, оскільки Південна Корея стала "безперечним ворогом". У відповідь у Міноборони Південної Кореї заявили, що спроби Північної Кореї застосувати ядерну зброю завершать режим Кім Чен Ина.