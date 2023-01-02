У Дніпрі перед храмом сталася перестрілка за участю поліцейських (відео) [ Редагувати ]
У Дніпрі перед храмом сталася перестрілка за участю поліцейських. Відповідне відео з'явилося на місцевих Telegram-каналах.
Пишуть, що інцидент стався у церкві на Набережній Заводській. На відео видно, як легковий автомобіль на високій швидкості небезпечно кружляє навколо патрульних. Один з них дістав пістолет і відкрив вогонь по колесах машини.
За попередньою інформацією, поліцейські проводили затримання. За кермом автомобіля начебто була жінка, у салоні також перебувала дитина.
Цей Citroen начеб-то потрапив у ДТП на вул. Фабра. Водійка поводилася неадекватно і не реагувала на вимоги зупинитися, доїхавши аж до Червоного Каменя. Там жінку вдалося затримати.
Нагадаємо, зранку у Вінниці у храмі ножем поранили священника УПЦ МП.
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