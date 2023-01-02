У Вінниці поліцейські затримали чоловіка, який з ножем напав на священнослужителя у храмі. Про це повідомила поліція Вінниччини.

Напад стався близько 9:00 2 січня в одному з храмів міста. Невідомий чоловік увійшов до храму та почав влаштовувати погром.

Священик відреагував на шум і попрямував до чоловіка. Настоятель зробив зауваження, проте невідомий чоловік не реагував на них і ножем порізав священикові горло.

У Вінницької єпархії УПЦ МП повідомили, що на території Покровського храму напад здійснено на клірика єпархії протоієрея Антонія Ковтонюка.

Наразі отець Антоній у важкому стані перебуває в лікарні.

Повідомляється, що нападник відмовився підкоритись поліції, яка прибула на виклик. Правоохоронці були змушені застосувати зброю - чоловіка поранили в ногу та затримали.