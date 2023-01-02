У Вінниці у храмі ножем поранили священника УПЦ МП (фото) [ Редагувати ]
У Вінниці поліцейські затримали чоловіка, який з ножем напав на священнослужителя у храмі. Про це повідомила поліція Вінниччини.
Напад стався близько 9:00 2 січня в одному з храмів міста. Невідомий чоловік увійшов до храму та почав влаштовувати погром.
Священик відреагував на шум і попрямував до чоловіка. Настоятель зробив зауваження, проте невідомий чоловік не реагував на них і ножем порізав священикові горло.
У Вінницької єпархії УПЦ МП повідомили, що на території Покровського храму напад здійснено на клірика єпархії протоієрея Антонія Ковтонюка.
Наразі отець Антоній у важкому стані перебуває в лікарні.
Повідомляється, що нападник відмовився підкоритись поліції, яка прибула на виклик. Правоохоронці були змушені застосувати зброю - чоловіка поранили в ногу та затримали.
по темі
Правоохоронці проводять "контррозвідувальні (безпекові) заходи" на об’єктах УПЦ (МП) у Закарпатській, Чернівецькій, Рівненській, Волинській, Миколаївській, Сумській, Львівській, Житомирській та Херсонській областях. Про це повідомляє СБУ
На сьогодні більшість християн у світі відзначають Різдво саме за Григоріанським. І лише п'ять церков, а саме російська, Сербська, Грузинська, Єрусалимська та Українська - за Юліанським.
Інцидент стався 1 січня близько 7:00 за місцевим часом (16:00 за київським часом). Невідомі під'їхали до будівлі в'язниці на бронетранспортерах і відкрили вогонь по охоронцях. Військові та поліція штату за кілька годин змогли взяти ситуацію під контроль
В Україні затримали двох "злодіїв у законі" - Сергія Олійника (Умка) та Лашу Джачвліані (Лаша Сван), яких підозрюють в організації та участі у так званих "сходках". Про це повідомляє Національна поліція
В окупованому Сімферополі затримали представника Рамзана Кадирова в Херсонській та Запорізькій областях Хасана Ібрагімова. Разом із ним затримали чотирьох силовиків з Чечні. Їх підозрюють у побитті хлопця у ресторані - він заступився за свою дівчину, яку один зі співробітників поліції схопив за попу