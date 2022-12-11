На Кіровоградщині згорів дерев'яний храм 19 століття (фото) [ Редагувати ]
У селі Бірки на Кіровоградщині згоріла дерев'яна церква 19-го століття. Про це повідомляє обласне управління ДСНС.
11 грудня о 05:16 до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу будівлі церкви парафії Святителя Миколая Чудотворця ПЦУ с. Бірки Олександрівської громади Кропивницького району.
На місці виявилося, що палає дерев’яна будівля церкви, вогонь поширився на площу понад 200 м кв. Травмованих та загиблих не виявлено. О 9:29 пожежу ліквідували, вогонь повністю знищив храм.
Згоріла церква є пам’яткою архітектури, датована серединою ХІХ ст.
Причина пожежі встановлюється.
Нагадаємо, напередодні СБУ обшукувала храми УПЦ (МП) на Харківщині.
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