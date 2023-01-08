Після пом'якшення владою Китаю обмежень щодо COVID-19 у країні померли два десятки високопосадових інженерів та науковців. Про це повідомляє газета South China Morning Post.

Йдеться про період з 15 грудня 2022-го по 4 січня 2023 року. За даними видання, це аномально високий показник смертності, який перевищує середньорічні цифри за 2017-2021 роки. З 2017 року в середньому помирали по 16 академіків на рік, а у 2021 році було зафіксовано 13 смертей.

Усі померлі вчені були членами китайської інженерної академії. Наймолодшому з них було 77 років, найстарішому - 102 роки.

Для порівняння, у період з 2017 по 2021 рік в середньому було зареєстровано 16 смертей на рік (13 смертей у 2021 році).

Автор видання посилається на інформацію з вебсайту наукової установи, однак жодних новин на цю тему за 2023 рік на порталі немає. Прямих посилань на дані смертності в академії SCMP також не наводить.

Причина смерті академіків не розголошується. Пекінський медик у діалозі з виданням припустив, що зависока смертність в академічному середовищі могла стати наслідком переповненості лікарень.

Члени академії зазвичай мають привілейований доступ до медичного обслуговування, але зараз немає вільних ліжок для їхнього лікування.

Також наводиться оцінка колишнього головного наукового співробітника Китайського центру контролю за захворюваннями Цзен Гуана. За його даними, у Пекіні коронавірусом хворіли понад 80% населення. У столиці мешкає більшість учених та інженерів похилого віку.

У грудні 2022 року китайське керівництво почало поступово пом'якшувати коронавірусні обмеження на тлі масових протестів. З 8 січня громадяни Китаю можуть більш вільно подорожувати до інших країн.

Як повідомляли "Подробиці", у Китаї переповнені крематорії через високу смертність від COVID-19.