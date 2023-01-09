Боєприпаси, які просто під час навчань знайшли хвостата саперка Йорна та її напарниця, піротехніки знищили.

Шукав макети, а знайшов снаряди часів Другої Світової війни. На очах наших журналістів під час навчань службовий собака прикордонників виявив небезпечну знахідку.

Сюжет Андрія Анастасова - про те, як готують кінологів та їхніх чотирилапих помічників до розмінування звільнених від ворога територій, і як тренування може перетворитися на цілком реальну пошукову операцію.

Німецьку вівчарку Йорну прикордонник Артем зустрів півтора роки тому у навчальному кінологічному центрі. Відтоді вони - не розлий вода - і наразі служать у підрозділі інженерної розвідки на Одещині.

Артем, інструктор-кінолог Державної прикордонної служби України:

Так склалося, що з перших тижнів праці з цією собакою - настільки ми з нею полюбили один одного, що навіть інші фахівці казали, що це дуже міцна любов!

Артем - інструктор-кінолог, Йорна - хвостатий фахівець із розшуку мін. Чоловік каже: ретельно доглядає за напарницею, іноді балує смачненьким, та головне - в їхній команді - повна взаємоповага.

Артем, інструктор-кінолог Державної прикордонної служби України:

Це не просто тварина: це як твій рідний брат, сестра! З нею потрібно спілкуватися також. - І про що розмовляєте з нею? - Ну, завжди, я її хвалю: от вона у нас розумничка - завжди в неї немає хибних спрацювань.

Сьогодні разом із іншими прикордонними собаками Йорна тренується. За легендою, потрібно виявити на дорозі протитанкові та протипіхотні міни. В умовах тренувань - це учбові макети. Якщо унюхають - сідають, позначаючи небезпечне місце: далі - працює сапер. Фахівці наголошують - важливо, щоб собака був розумний та урівноважений.

Віталій Іщенко, начальник сектору кінологічного забезпечення Південного регіонального управління ДПСУ:

Людина також має відчувати роботу собаки своєї, контролювати її та, можна так сказати, зчитувати її роботу. Як тільки собака десь зупиняється, зразу кінолог зупиняє весь бойовий розрахунок саперного підрозділу і вони позначають дане місце, де ймовірно собака вказала на наявність вибухонебезпечного предмету.

Йорна без проблем знаходить усі закладки, але зненацька позначає місце на узбіччі, де за планом навчань узагалі не має бути нічого. Перша думка кінологів - хибна тривога. Можливо, під снігом відро чи консервна банка. Але ні: Йорна не помилилася. Вона знайшла "привіт" ще з часів Другої світової війни!

Позивний "Філін", начальник відділення інженерної розвідки Південного регіонального управління ДПСУ:

Йшла друга собачка - теж там сіла, розрили, подивилися, виявилося, що там знаходяться два осколково-фугасних боєприпаси часів Другої світової війни - сто п'ятдесят два міліметри.

Прикордонники виставляють оточення, на місце прибувають працівники поліції та ДСНС. Цікаво, що кілька місяців тому за таких самих обставин Йорна вже знаходила снаряди Другої світової. Тоді це був сто тридцять один боєприпас!

Якщо із сьогоднішніми, то вже на її рахунку сто тридцять три снаряда!

Навчання доводиться призупинити. Тим часом прикордонники розповідають: такі тренування проводять майже щодня: у полях, лісах, серед міста й на транспорті.

Віталій Іщенко, начальник сектору кінологічного забезпечення Південного регіонального управління ДПСУ:

Таких груп є декілька і в процесі вони виконують бойові завдання і готуються також до виконання даних бойових завдань. Я думаю, що після звільнення всіх наших територій запит буде дуже великий, так як територій дуже багато заміновано і ці фахівці стануть у нагоді: чим більше їх буде - тим буде краще.

З оснащенням - допомагають, зокрема, західні партнери. Ось цей похідний причеп із вольєрами для собак прикордон-службі надала місія Парламентської Асамблеї Ради Європи. Кінологам зручно виїжджати з ними на місця розмінування.

Надія Новашицька, начальниця служби кінологічного забезпечення прикордонного загону ДПСУ:

Він складається з місця для вигулу, також є дерев'яний настил для того, щоб собака не була на підлозі - і місце для її, скажемо так, відпочинку. - А як швидко можна розгорнути на місці його? - Даний кінологічний причеп три-чотири людини можуть розгорнути на протязі двох з половиною - трьох годин.

Боєприпаси, які просто під час навчань знайшли хвостата саперка Йорна та її напарниця, піротехніки знищили. Собак за добру службу – заохотили смачненьким.