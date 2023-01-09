Українські десантники проходять стрілецький вишкіл на Донеччині [ Редагувати ]
Вільно обходитися з будь-якими видами зброї, зокрема, стрілецької. Українські десантники проходять стрілецький вишкіл на Донеччині, у безпосередній близькості до лінії фронту. Як все відбувається, бачили кореспонденти Військового телебачення. Дивіться наш спільний матеріал!
Костянтин Богатирьов - кореспондент Військового телебачення України:
Щоб вправно знищувати загарбників, нашим бійцям доводиться постійно підвищувати свої професійні навички. Для цього воїни-десантники проходять масштабну вогневу та тактичну підготовку.
Робота з кількома зразками озброєння. Різні вогневі рубежі, багато набоїв і досвідчені інструктори. У таких умовах тренуються армійці на Донеччині.
Позивний "Амбал", військовослужбовець Збройних сил України:
На даній навчальній ділянці місцевості проводяться заходи з підготовки підрозділів. Основа - це завдання з вогневої та тактичної підготовки. Заняття спрямовані на підтримання та вдосконалення навченості особового складу, виходячи з досвіду ведення бойових дій в даному районі. Це наступальні дії, штурмові дії та оборона.
Спочатку бійці працюють із автоматами. Потім - із кулеметами.
Позивний "Прайм", військовослужбовець Збройних сил України:
Кулемет застосовується зараз у бойових діях. Це навіть одне з самих важливих озброєнь на позиції, тому що ведеться вогонь постійно сильний, потрібно прикривати позицію. Самого автомата не вистачає. До того ж, з автомата дуже довго не постріляєш чергою, а кулемет так, застосовується дуже широко.
Наостанок десантники намагаються опанувати гранатомет. Інструктори кажуть - двох тижнів цілком достатньо, аби навчитися.
Позивний "Майстер", військовослужбовець Збройних сил України:
В нас сейчас на даний случай РПГ- 7В. Він призначений для ураження та знищення танків, САУ та іншої броньованої техніки. Ефективна прицільна дальність іменно цієї гранати ПГ-7Л 240 метрів, можна і більше, але це тяжело попасти.
Інструктори зазначають - кілька таких тренувань в умовах, максимально наближених до воєнних, і українські військові будуть готові до будь-якого розвитку подій на полі бою.
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