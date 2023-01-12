Повномасштабна війна залишила відбиток на всьому. Особливо на економіці нашої держави. 2022 рік став рекордним по зростанню цін на все. На тлі бойових дій інфляція була просто шаленою. За даними експертів, наприкінці року українці витрачали на продукти більше половини своїх доходів.

А що чекає українців у прийдешньому 2023? Чи подорожчає продовольчий кошик? "Подробиці" намагались розібратись.

Що впливає на ріст цін

На подорожчання продуктового кошика у 2023 році впливатиме ряд факторів, зокрема, перебої з електроенергією та витрати підприємств на альтернативні джерела енергетики.

Як зауважив заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький, підвищення цін можливе на 3-5%.

Висоцький також зазначив, що відключення електроенергії може бути критичним для деяких виробників. Мінагрополітики розглядає можливість забезпечити такі виробництва генераторами.

"Також міністерство наразі приймає заявки, зокрема, від тваринницьких ферм для включення їх до переліку критичної інфраструктури. Нам дуже важливо забезпечити електроенергією всі виробничі цикли", - зазначив Висоцький.

Як швидко зростатимуть ціни, залежить також від валютного курсу. Уряд вважає, що середньорічний курс долара буде близько 42 гривень. Саме на такому прогнозі розрахували бюджет. Однак частина експертів вважає, що гривня може навіть зміцнитись.

Які саме продукти підскочать у ціні

Економічний експерт Олег Пендзин розповідає, що, як правило, традиційно овочі додадуть у ціні, оскільки цьогоріч буде закладатись достатньо великий сезонний фактор. Окрім цього, велика маса овочів не надійде з Херсонської й півдня Запорізької області через окупацію.

"Тобто треба розуміти, що овочі будуть дорожчати достатньо сильно", – пояснює він.

Напевно ми побачимо достатньо велике зростання цін на олію. Торік вона виросла всього лиш на 12% і достатньо серйозно відстає від загального тренду росту цін.

Скоріш за все побачимо й подорожчання хлібопродуктів. І це пов’язано у тому числі й з блекаутами, тому що, жоден виробник та переробник товарів сільськогосподарського призначення, жодний ритейл, який у своїй роботі використовує генератори не буде це оплачувати з власної кишені.

Такі продукти як м’ясо та риба навряд чи піднімуться у ціні, адже у минулому році досягли максимуму. Скоріш за все, ціни на ці продукти залишаться незмінними.

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