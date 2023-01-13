Пенсійний фонд України встановив розмір допомоги на поховання застрахованої особи або особи, яка перебувала на її утриманні, на рівні 4 100 гривень. Відповідна постанова № 29-1 від 26.12.2022 набрала чинності 1 січня 2023 року. Про це повідомляє "Кадровик України".

Нагадаємо, що за ст. 20 Закону № 1105 допомога на поховання надається в разі смерті застрахованої особи або членів сім’ї, які перебували на її утриманні:

дружини (чоловіка);

дітей, братів, сестер та онуків, які не досягли 18 років або старших цього віку, якщо вони стали особами з інвалідністю до 18 років (братів, сестер та онуків - за умови, що вони не мають працездатних батьків), а здобувачів професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти з числа осіб, зазначених у цьому пункті, які навчалися за денною формою здобуття освіти, - до 23 років;

батька, матері;

діда, баби за прямою лінією спорідненості.

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До членів сім’ї, які вважаються такими, що були на утриманні померлого, відносяться особи, якщо вони:

були на повному його утриманні;

одержували від померлого допомогу, що була для них постійним і основним джерелом засобів до існування.

Не вважаються такими, що перебували на утриманні застрахованої особи, члени сім’ї, які мали самостійні джерела засобів до існування (одержували заробітну плату, пенсію тощо).

Допомога надається застрахованій особі, члену її сім’ї або іншим юридичним чи фізичним особам, які здійснили поховання.

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