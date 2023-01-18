Українцям розповіли, коли можна докупити страховий стаж, який необхідний для призначення пенсійних виплат.

Про це інформує Social.com.ua.

Цього року кількість стажу для пенсії збільшили ще на один рік. Так, якщо громадянин цьогоріч досягне 60 років, проте в нього нема 30 років стажу, пенсію не призначать. Торік потрібно було мати 29 років стажу, а наступного року - 31 рік, тобто з кожним роком зростатиме на один рік. Очікується, що з 2028 року пенсію не призначать, якщо не буде 35 років стажу.

"Якщо стажу недостатньо, то пенсію призначатимуть у 63 або навіть у 65 років, залежно від стажу та року, в якому саме людина буде претендувати на пенсію", - пише видання.

В країні з 2004 року діє система добровільного пенсійного страхування. Українці можуть вкладати кошти у недержавні пенсійні фонди та отримувати додаткову пенсію з відсотками. Ще можуть самостійно робити пенсійні внески державі, іншими словами - купувати стаж.

Відтак, якщо людина має гроші, проте офіційно не працює, то може укласти угоду про добровільну сплату внесків.

Такий варіант може підходити людям, які виїхали на якийсь час за кордон.

Договір можна укласти через Податкову чи мобільний застосунок "Дія". Один місяць стажу коштуватиме 22% від мінімальної зарплатні. Зараз це 1474 грн (6700 грн × 22%). У підсумку сума дорівнює мінімальному обсягу єдиного соціального внеску. Тому рік майбутнього стажу обійдеться у 17 688 грн.