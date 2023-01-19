У російського МіГ-31К, які можуть бути носіями крилатих ракет типу "Кинджал", під час прольоту над білоруським містом Молодечно загорівся двигун. Про це повідомляє моніторингова група "Беларускі Гаюн".

Близько 12:00 за мінським часом (11:00 з Києвом) жителі Молодечненського району Мінської області чули в небі сильний вибух. У місцевих пабліках почали писати, що від нього затряслися вікна в будинках як у самому Молодечно, так і в передмісті.

В українських телеграм-каналах почала поширюватися інформація про вибух у Білорусі. Дані ж білоруських джерел вказують на те, що йдеться не про вибух, а пожежу (помпаж) двигуна.

За даними "Беларускі Гаюн", над районом Молодечно у винищувача МіГ-31К ПКС РФ (RF-95194) сталося загоряння одного з двох двигунів, яке супроводжувалося звуком вибуху - насправді ж це був звук помпажу двигуна, після загоряння.

У результаті, МіГ-31К ПКС РФ (RF-95194) був змушений екстрено завершити політ і повернутися на аеродром "Мачулищі".

За даними "Гаюна", горів двигун у саме того МіГ-31К, який горів 25 грудня 2022 року під час спроби зльоту з аеродрому в Мачулищах.

Нагадаємо, вранці 19 січня по всій території України оголосили повітряну тривогу через злет авіації у Білорусі.