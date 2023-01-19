Масштабна повітряна тривога: фіксують зліт авіації у білорусі [ Редагувати ]
У четвер, 19 січня, в Україні оголосили масштабну повітряну тривогу. Тим часом у білорусі фіксують зліт ворожої авіації. Про це свідчить карта повітряних тривог.
10:30. Очільник Львівської ОВА Максим Козицький попередив про загрозу ракетної атаки і закликав перебувати в укриттях.
Є загроза ракетного удару. Негайно перейдіть в укриття чи приміщення, де діє правило "двох стін".
Повітряну тривогу оголосили в усіх областях України після 10:15.
Водночас моніторингова група "Беларускі Гаюн" зафіксувала зліт російського винищувача МіГ-31К, який є носієм ракет "Кинджал" (номер RF-92445). Також у небо підняли літак далекого радіолокаційного виявлення та управління А-50У з номером RF-50608.
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