У росії значні бойові втрати та закінчуються боєприпаси - Остін [ Редагувати ]
У росії вичерпуються боєприпаси і вона зазнала значних бойових втрат. Про це заявив глава Пентагону Ллойд Остін заявив на зустрічі у форматі "Рамштайн" в Німеччині, передає CNN.
За словами Остіна, Москва зараз "звертається до своїх небагатьох партнерів, що залишилися, щоб поповнити своє трагічне та непотрібне вторгнення, але навіть Іран і Північна Корея не визнають, що вони постачають Росії".
Просто порівняйте це з величезною підтримкою вільної та суверенної України, представленою в цій залі.
Американські та українські офіційні особи заявили CNN 10 січня, що добова швидкість артилерійського вогню росії зменшилася в деяких районах на 75%, що є історичним мінімумом з початку російського повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року.
Російські війська, можливо, скорочують артилерійські обстріли через скорочення поставок або, можливо, переглядають свою тактику.
Речник Східного угруповання військ України Сергій Череватий заявив раніше, що російські сили вичерпали свої запаси 122-мм і 152-мм артилерійських снарядів та інші резерви влітку 2022 року.
Череватий зазначив, що російські війська тепер повинні перекидати додаткові снаряди з тилових районів росії та закуповувати додаткові боєприпаси в іноземних держав, що призведе до зниження темпу стрільби.
Російські джерела все частіше визнають, що фундаментальні проблеми, такі як дефіцит боєприпасів і нездатність забезпечення військ, серйозно перешкоджають проведенню наступальних операцій.
Нагадаємо, аналітики підрахували, коли у росії закінчаться снаряди й артилерія.
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