У росії вичерпуються боєприпаси і вона зазнала значних бойових втрат. Про це заявив глава Пентагону Ллойд Остін заявив на зустрічі у форматі "Рамштайн" в Німеччині, передає CNN.

За словами Остіна, Москва зараз "звертається до своїх небагатьох партнерів, що залишилися, щоб поповнити своє трагічне та непотрібне вторгнення, але навіть Іран і Північна Корея не визнають, що вони постачають Росії".

Просто порівняйте це з величезною підтримкою вільної та суверенної України, представленою в цій залі.

Американські та українські офіційні особи заявили CNN 10 січня, що добова швидкість артилерійського вогню росії зменшилася в деяких районах на 75%, що є історичним мінімумом з початку російського повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року.

Російські війська, можливо, скорочують артилерійські обстріли через скорочення поставок або, можливо, переглядають свою тактику.

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Речник Східного угруповання військ України Сергій Череватий заявив раніше, що російські сили вичерпали свої запаси 122-мм і 152-мм артилерійських снарядів та інші резерви влітку 2022 року.

Череватий зазначив, що російські війська тепер повинні перекидати додаткові снаряди з тилових районів росії та закуповувати додаткові боєприпаси в іноземних держав, що призведе до зниження темпу стрільби.

Російські джерела все частіше визнають, що фундаментальні проблеми, такі як дефіцит боєприпасів і нездатність забезпечення військ, серйозно перешкоджають проведенню наступальних операцій.

Нагадаємо, аналітики підрахували, коли у росії закінчаться снаряди й артилерія.