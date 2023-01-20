Міністерство цифрової трансформації і фінський виробник телекомунікаційного обладнання Nokia продовжать спільно розвивати інтернет та зв’язок в Україні. Про це повідомляє Мінцифри за результатами зустрічі у Давосі міністра Михайла Федороова з CEO Nokia Пекка Лундмарком.

Компанія надає Україні 5 000 Wi-Fi роутерів. Домовилися спільно:

покращувати українську телеком-інфраструктуру;

інтегруватися в міжнародний телеком-ринок;

збільшити кількість телеком-фахівців в Україні;

підсилити потужність українських інтернет-мереж.

Крім цього, CEO Nokia запропонував створити локальну групу експертів для консультування з відновлення, підвищення стійкості та модернізації цифрової інфраструктури. Також підтримку в будівництві магістрального інтернет-каналу через Чорне море, адже це зробить Україну привабливішою для відкриття офісів світових IT-компаній, як Amazon чи Meta.

З початку повномасштабного вторгнення компанія Nokia передала Україні 1 770 роутерів, які вже забезпечують інтернетом укриття шкіл. Незабаром надійде друга партія - ще 3 230 роутерів.

Завдяки цьому ще більше українських школярів зможуть продовжувати навчання і бути на зв’язку з батьками під час повітряних тривог.

У квітні 2022 року Nokia оголосила про припинення роботи в росії.