Пенсійний фонд України розробив проєкт Порядку сплати благодійної пожертви та виплати її частини пенсіонерові. Про це повідомляється на сайті Федерації профспілок України (ФПУ).

Пенсіонер зможе отримати 70% від персоналізованої благодійної пожертви.

Згідно з документом, благодійні пожертви можуть бути знеособленими або персоналізованими.

Якщо юридична або фізична особа надає персоналізовану благодійну пожертву, обов’язково зазначається інформація про пенсіонера, якому адресована благодійна пожертва:

прізвище,

власне ім’я,

по батькові (за наявності),

дата народження,

реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності),

номер паспорта громадянина України.

Знеособлені благодійні пожертви та 30% персоналізованих благодійних пожертв зараховуються на видатковий рахунок ПФУ.

Крім того, не пізніше одного місяця з дня надходження коштів 70% одержаних сум персоналізованої благодійної пожертви включають в документи для виплати визначеному пенсіонерові. Фінансування здійснюється Пенсійним фондом України відповідно до дат виплати пенсії.