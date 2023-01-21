Пенсіонери зможуть отримувати благодійні пожертви: ПФУ розробив порядок виплат [ Редагувати ]
Пенсійний фонд України розробив проєкт Порядку сплати благодійної пожертви та виплати її частини пенсіонерові. Про це повідомляється на сайті Федерації профспілок України (ФПУ).
Пенсіонер зможе отримати 70% від персоналізованої благодійної пожертви.
Згідно з документом, благодійні пожертви можуть бути знеособленими або персоналізованими.
Якщо юридична або фізична особа надає персоналізовану благодійну пожертву, обов’язково зазначається інформація про пенсіонера, якому адресована благодійна пожертва:
- прізвище,
- власне ім’я,
- по батькові (за наявності),
- дата народження,
- реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності),
- номер паспорта громадянина України.
Знеособлені благодійні пожертви та 30% персоналізованих благодійних пожертв зараховуються на видатковий рахунок ПФУ.
Крім того, не пізніше одного місяця з дня надходження коштів 70% одержаних сум персоналізованої благодійної пожертви включають в документи для виплати визначеному пенсіонерові. Фінансування здійснюється Пенсійним фондом України відповідно до дат виплати пенсії.
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