"Зберігання зброї на АЕС": у Зеленського відповіли на звинувачення рф [ Редагувати ]
Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що рф звинуватила Україну у нібито зберіганні зброї на територіях атомних електростанцій. В Офісі президента різко відповіли на пропагандистські заяви росії. Про це він повідомив у Twitter.
Голова служби зовнішньої розвідки рф Сергія Наришкін заявив, що Україна нібито зберігає західну зброю на територіях АЕС.
Це стосується найбільш дорогих та дефіцитних для ЗСУ ракет до комплексів РСЗВ HIMARS та західних систем ППО, а також артилерійських боєприпасів великого калібру.
При цьому він вигадав пояснення, заявивши, що у разі детонацію відповідальність буде покладена на росію.
Радник керівника ОП Михайло Подоляк спростував заяву Наришкіна. Він заявив, що Україна ніколи не зберігала зброю на атомних станціях. Крім того, Україна завжди відкрита для перевіряючих органів, зокрема МАГАТЕ.
Натомість рф захопила ЗАЕС і тримає там військових... Сенс брехні від росіян - виправдати свої провокації.
по темі
Жодних умов для мирних переговорів росії з Україною на даний момент немає "ані де-факто, ані де-юре". Про це заявив речник президента росії володимира путіна Дмитро Пєсков
На думку експертів ISW, ця демонстрація систем ППО також, ймовірно, є частиною кампанії
Окупанти продовжують звітувати про "знищення" артилерійських ракетних комплексів HIMARS та снарядів для них
У кремлі обурені формулою миру президента України Володимира Зеленського, яку він озвучив під час саміту G20
Екстрасенс і таролог Роман Шептицький попередивши про серйозну загрозу нових масованих атак росії у період з 16 до 22 січня