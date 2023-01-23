Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що рф звинуватила Україну у нібито зберіганні зброї на територіях атомних електростанцій. В Офісі президента різко відповіли на пропагандистські заяви росії. Про це він повідомив у Twitter.

Голова служби зовнішньої розвідки рф Сергія Наришкін заявив, що Україна нібито зберігає західну зброю на територіях АЕС.

Це стосується найбільш дорогих та дефіцитних для ЗСУ ракет до комплексів РСЗВ HIMARS та західних систем ППО, а також артилерійських боєприпасів великого калібру.

При цьому він вигадав пояснення, заявивши, що у разі детонацію відповідальність буде покладена на росію.

Радник керівника ОП Михайло Подоляк спростував заяву Наришкіна. Він заявив, що Україна ніколи не зберігала зброю на атомних станціях. Крім того, Україна завжди відкрита для перевіряючих органів, зокрема МАГАТЕ.