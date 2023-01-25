Словаччина готова передати Україні 30 танків Т-72 [ Редагувати ]
Словаччина готова відправити до України 30 танків Т-72, якщо вона зможе отримати західні танки для їхньої заміни. Про це заявив міністр оборони Словаччини Ярослав Надь, повідомляє Al Jazeera.
За його словами, торік Словаччина відправила в Україну 30 радянських бойових машин піхоти BVP-1 після того, як домовилася, що Німеччина натомість поставить 15 танків Leopard 2.
У нас все ще є 30 танків Т-72, і ми готові негайно відправити їх до України, хоч завтра, якщо буде можливість отримати замість західних танків - Leopard або будь-які інші. У Словаччині немає місця для скорочення, але є місце для обміну.
Також Надь повідомив, що Словаччина готова обговорити передачу Україні своїх винищувачів МІГ-29.
Літаки зараз знаходяться на одній із баз Словаччини, і зараз ми готові обговорити передачу Україні цих літаків. Очікуємо на рішення від уряду Словаччини.
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