Словаччина готова відправити до України 30 танків Т-72, якщо вона зможе отримати західні танки для їхньої заміни. Про це заявив міністр оборони Словаччини Ярослав Надь, повідомляє Al Jazeera.

За його словами, торік Словаччина відправила в Україну 30 радянських бойових машин піхоти BVP-1 після того, як домовилася, що Німеччина натомість поставить 15 танків Leopard 2.

У нас все ще є 30 танків Т-72, і ми готові негайно відправити їх до України, хоч завтра, якщо буде можливість отримати замість західних танків - Leopard або будь-які інші. У Словаччині немає місця для скорочення, але є місце для обміну.

Також Надь повідомив, що Словаччина готова обговорити передачу Україні своїх винищувачів МІГ-29.