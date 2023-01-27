У Дніпрі відкрився хаб допомоги переселенцям "Я - Маріуполь. Турбота" [ Редагувати ]
Стоматологи, перукарі і швачки надаватимуть безкоштовно свої послуги переселенцям-пільговикам. У Дніпрі хаб допомоги маріупольцям розширює можливості. Якщо раніше у центрі можна було отримати гуманітарну допомогу, адміністративні та юридичні послуги, то віднині тут відкрився побутовий центр – "Я - Маріуполь. Турбота". Чим особливий - Олена Мендалюк розповість.
Ірина стоматолог, вона з Маріуполя. У рідному місті жінка 25 років пропрацювала у стоматологічному центрі. Та російська армія вщент зруйнувала медзаклад.
Ірина Смоляна, лікар-стоматолог з Маріуполя:
Він згорів через прямі влучання. Центр був з кількох філіалів, з філіалів майже нічого не залишилось. Наша лікарня тепер розкидана по всій Україні.
Сьогодні пані Ірина разом із двома колегами приймає пацієнтів у дніпровському центрі для переселенців – "Я - Маріуполь. Турбота". Послуги в Хабі допомоги маріупольцям розширили. Тут запрацював і побутовий центр - серед доступних послуг - стоматологія, перукарня, пральня та ремонт одягу. Для пільговиків усе безкоштовно.
Наталія Тарасенко, менеджер побутового центру "Я - Маріуполь. Турбота":
Це маріупольці, ну наприклад, пенсіонери будуть отримувати безкоштовні послуги, інваліди 1,2,3 групи, багатодітні родини. Члени сімей загиблих.
Для інших переселенців є прайс-лист. Ціни, кажуть у центрі, доступні. Наприклад, 120 грн за жіночку стрижку, 150 - за прання пуховика чи ковдри. У стоматологічному кріслі вже Майя. Жінка з чоловіком змогли виїхали з Маріуполя у квітні. До центру допомоги маріупольцям приходить і як волонтер, і як переселенка - за продуктовими наборами.
Майя - переселенка з Маріуполя:
Ми з чоловіком приходили допомагати розставляти меблі, щоб центр вікривався, інколи приходили, коли потрібно було щось розвантажити, взагалі то приходимо за продуктами, а тут відкрилась стоматологія, прийшла із наболючою проблемою.
У штаті побутового центру - 16 фахівців. Всі вони маріупольці - вісім машиністів прання, по двоє - швачок і перукарів, лікарі кабінету стоматології.
Павло Кириленко - голова Донецької обласної військової адміністрації:
У Дніпрі більше 80 тисяч переселенців з Донеччини і з них Маріуполь складає ключове місто. Звісно немає повністю безпечних областей, але Дніпро є сусіднім з Донецькою областю і тут допомогу, яку надає Дніпро - надає в приміщеннях, в максимальному сприянні, він є одним з ключових по державі.
Сьогодні по всій країні вже відкрито більше 20 центрів допомоги маріупольцям.
Вадим Бойченко, міський голова Маріуполя:
Партнери дають нам можливість підтримати маріупольців. 590 мільйонів інферстицій ми залучили у 22-му році. На підтримку концепціїї "Я – Маріуполь". Перший центр ми відкрили саме у Дніпрі. 27 квітня ми відкрили саме тут свій перший центр і потім розширювали мапу і сьогодні ми 21 центр.
Та маріупольці зізнаються, як би добре їх не приймали у різних куточках країни. Мріють повернутися додому і вже там все відбудувати...
Ірина Смоляна, лікар-стоматолог:
І маємо надію, що коли ми повернемося в Маріуполь, ми відновимо нашу стоматологію на набільш високому рівні і будемо працювати, і будемо працювати в Маріуполі, будемо відновлювати.
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