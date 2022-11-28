Компанія Boeing запропонувала Пентагону виготовляти дешеві малогабаритні високоточні бомби наземного базування (GLSDB) для України. Про це повідомляє Reuters з посиланням на відповідні закриті документи.

Снаряд GLSDB складається з ракетного двигуна M26 та бомби малого діаметра GBU-39. Вартість боєприпасу - лише $40 тис., а двигун M26 дуже поширений, що робить виробництво снаряда недорогим і доступним.

Дальність польоту GLSDB становить майже 150 км, що дозволить ЗСУ вражати цілі глибоко в російському тилу.

Перші такі бомби можуть поставити Україні вже навесні 2023 року. За словами джерел Reuters у збройній галузі, GLSDB є лише одним з кількох варіантів з запуску у виробництво нової зброї для України.

Через затягування бойових дій Україна просить країни-партнери постачати все більше зброї. При цьому в країнах НАТО все частіше лунають застереження, що запаси озброєнь на власних складах через допомогу Україні знижуються до небезпечно низького рівня.