Boeing пропонує Пентагону виготовляти снаряди для України, які б'ють на 150 км [ Редагувати ]
Компанія Boeing запропонувала Пентагону виготовляти дешеві малогабаритні високоточні бомби наземного базування (GLSDB) для України. Про це повідомляє Reuters з посиланням на відповідні закриті документи.
Снаряд GLSDB складається з ракетного двигуна M26 та бомби малого діаметра GBU-39. Вартість боєприпасу - лише $40 тис., а двигун M26 дуже поширений, що робить виробництво снаряда недорогим і доступним.
Дальність польоту GLSDB становить майже 150 км, що дозволить ЗСУ вражати цілі глибоко в російському тилу.
Перші такі бомби можуть поставити Україні вже навесні 2023 року. За словами джерел Reuters у збройній галузі, GLSDB є лише одним з кількох варіантів з запуску у виробництво нової зброї для України.
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