Мародерства та звірства: російський офіцер, який втік закордон, розповів про жахіття вторгнення (відео) [ Редагувати ]
Журналіст BBC Стів Розенберг (Steve Rosenberg), поговорив з Константіном Єфрємовим, російським офіцером, який брав участь у вторгненні, потім відмовився служити та втік за кордон. Він свідчить про численні випадки мародерства з боку російському армії та знущання над українськими полоненими.
Я хотів би попросити в українців пробачити мене за те, що прийшов непрошеним гостем зі зброєю в руках. Але я розумію, що не маю морального права просити пробачити мене. Я сам себе не можу пробачити, тож не чекаю, що вони пробачать мене.
Один з найкращих репортажів BBC виклав повністю журналіст Андрій Цаплієнко.
Це не означає, що ми пробачаємо Єфрємова. Це означає, що в нас є свідок на міжнародному трибуналі над російськими військовими злочинцями.
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