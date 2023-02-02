Журналіст BBC Стів Розенберг (Steve Rosenberg), поговорив з Константіном Єфрємовим, російським офіцером, який брав участь у вторгненні, потім відмовився служити та втік за кордон. Він свідчить про численні випадки мародерства з боку російському армії та знущання над українськими полоненими.

Я хотів би попросити в українців пробачити мене за те, що прийшов непрошеним гостем зі зброєю в руках. Але я розумію, що не маю морального права просити пробачити мене. Я сам себе не можу пробачити, тож не чекаю, що вони пробачать мене.

Один з найкращих репортажів BBC виклав повністю журналіст Андрій Цаплієнко.