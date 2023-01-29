Україна може відмовитися від участі в літній Олімпіаді-2024. Усе через наміри Міжнародного Олімпійського комітету повернути до змагань спортсменів із росії та білорусі. Умова до них - не підтримувати кремлівську агресію та виступати під нейтральним прапором.

Проте на війні, заявив президент Володимир Зеленський, нейтральності не буває. Глава України нагадав - за неповний рік на фронті від російських куль загинули майже дві сотні наших спортсменів. Чимало об'єктів було зруйновано ракетами. Як протистояти поверненню росіян і білорусів у великий спорт? Дізнавалася Анна Басова.

У захисній касці та в супроводі прорабів прем'єр-міністр Франції Елізабет Борн обходить будмайданчик у середмісті Парижа. Навпроти стадіону Стад-де-Франс невдовзі постане новий олімпійський об'єкт - Центр водних видів спорту.

Готуються до прийдешніх Олімпійських ігор і в центральній Франції. У найбільшому в Європі стрілецькому комплексі відбудуться змагання зі спортивної стрільби.

Французькі кравці шиють м'які іграшки у вигляді олімпійських талісманів - по тисячі на день.

Потім їх відправляють до олімпійських крамниць. Першу вже відкрили в середмісті Парижа.

П'єр Жирамонд, продавець:

Напередодні відкриття презентували офіційний талісман Олімпіади, а сьогодні натовпи клієнтів уже штурмують наші двері. Це дуже тішить!

Та наближення спортивного свята збурює не лише приємні очікування, а й скандал. 25 січня Міжнародний Олімпійський комітет закликав допустити до участі у змаганнях російських та білоруських спортсменів. Мовляв, паспорт - не привід для відсторонення від Олімпіади. Тим паче, що й виступати пропонують лише тим, хто не підтримує війну росії проти України.

Російські та білоруські атлети могли б виступати під нейтральним прапором. Місія Міжнародного Олімпійського комітету - об'єднати спортсменів з усього світу, це особливий символ Олімпіади.

На війні нейтральності не буває. Так на заяви Томаса Баха відреагували у Києві. Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк у своєму твіттері написав - МОК пропагує насильницьку політику росії.

Президент Національного Олімпійського комітету Вадим Гутцайт припустив - якщо росіян і білорусів допустять до змагань, українцям доведеться бойкотуватиолімпіаду-2024.

А президент Володимир Зеленський оприлюднив добірку світлин, як українські спортсмени тренуються на зруйнованих росіянами спортивних об'єктах.

Володимир Зеленський, президент України:

Російські удари забрали життя сотень українців та українок, які могли збагатити світовий спорт своїм талантом. Росія повинна зупинити агресію і терор. І лише після цього можна буде говорити про російську участь в контексті олімпійського руху. До речі, запрошую пана Баха в Бахмут, щоб він побачив на власні очі, що нейтральності не існує.

Нинішня риторика МОК засмучує багатьох ще й тому, що ще торік у липні президент Томас Бах особисто тиснув руку Володимиру Зеленському у Києві. Та наголошував на важливості рішення не допускати представників держави-терориста до участі у будь-яких міжнародних змаганнях.

На грудень 2022, лише за офіційними даними, на війні загинули 184 українських спортсмени. При цьому ще на зимовій Олімпіаді в Пекіні серед російських атлетів було щонайменше 34 військових. З них 15-ро - у званні офіцера.

Владислав Гераськевич, український скелетоніст:

Всі заяви Томаса Баха навколо того, що російські спортсмени не починали цю війну, що це злочин путіна. Але не він один пускає по наших домівках ракети. І не він стріляє по українських солдатах. Тому ні, це війна не лише путіна.

І питання моралі та совісті, коли йдеться про росіян і білорусів на Олімпійських іграх - не єдине, яке бентежить українців.

Владислав Гераськевич, український скелетоніст:

Росіяни дивляться телевізор, бачать там своїх спортсменів. І думають - все добре, ми з цілим світом. Наша країна не робить нічого поганого. Але це і є проблема - бо ж не можна вторгатися в чужу країну та вбивати людей.

І перші наслідки допуску росіян і білорусів уже далися взнаки. На початку січня їм дозволили виступати на відкритому чемпіонаті Австралії з тенісу. У чвертьфіналі сербський тенісист Новак Джокович переміг росіянина Андрія Рубльова.

А згодом у скандал втрапив його батько. Який після змагань встав поруч із чоловіком, який тримав російський прапор із портретом путіна та літерою зет.

Новак Джокович, 9-разовий чемпіон Australian Open:

Я і вся моя родина пережили кілька збройних конфліктів у 90-х. Ми проти будь-якої війни чи насильства. Мій батько завжди зустрічається з моїми прихильниками після матчів. І вочевидь думав, що фотографується з кимось із Сербії.

І такі випадки, на думку оглядачів, обов'язково повторюватимуться, якщо росіян і білорусів допустять до змагань. Втім, час не на боці агресорів. Через неучасть у континентальних змаганнях шлях на Олімпіаду закритий у баскетболі, регбі, гандболі та футболі. Шанси залишаються у деяких водних видах спорту, дзюдо й настільному тенісі.