Популярний український телеведучий та ресторатор Даніель Салем, який захищає Україну під час війни, готується стати татом маленької дівчинки, яку сам врятував з-під обстрілів. Про це він розповів в одному з інтерв'ю на YouTube-каналі.

Рідні малюка загинули від рук російських окупантів. Але дозвіл забрати дитину Даніель отримає тільки після закінчення війни.

Зараз Даніель не може оформити опікунство над дівчинкою та повноцінно її вдочерити через військову службу. В разі його поранення чи смерті ніхто не зможе забрати малюка, тому зараз нею опікуються в спеціальній установі.

Ця дівчинка буде моєю донькою. Я впевнений. Їй зараз вже чотири місяці. Їй було два місяці, коли ми її забрали з-під обстрілу. Але це буде. Це дуже інтимна історія для мене.

Для того щоб удочерити врятовану дитину, Даніель Сеалем проходить багато перевірок та збирає документи.

Я думав, що зможу це зробити дуже легко. Але ні. Лише після війни. Я навіть опікунство зараз не можу оформити, тому що мати моєї дитини зараз теж за кордоном і у мене нема нікого, кому я можу її віддати.

За словами Даніеля, його рідна дочка, 7-річна Санта-Луна, зраділа новині, що в неї буде сестричка.