На Київщині вже виявлено 1369 тіл вбитих окупантами мирних жителів, а ще 197 тіл громадян залишаються неідентифікованими.

Про це повідомив начальник Головного управління Національної поліції в Київській області, генерал поліції третього рангу Андрій Нєбитов.

Окрім того, за його словами, 300 осіб вважаються безвісти зниклими.

Загалом за фактом вчинення злочинів російськими військовими на території Київщини правоохоронці відкрили понад 10 тисяч кримінальних проваджень, більшість з яких передані на розгляд слідчим Служби безпеки України.

Національна поліція тим часом продовжує допомагати з первинною фіксацією, оглядом та призначенням відповідних експертиз.

Також, як зазначив Андрій Нєбитов, правоохоронцями вручено понад 50 підозр військовим РФ за вчинення звірств на території Київської області.